Kurz vor 7 Uhr wurde die Feuerwehr St. Johann per Sirene und Pager alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt stand die Hütte im Bereich der Mittelstation des Harschbichlliftes bereits in Vollbrand. „Die Rauchsäule war bereits vom Tal aus sichtbar. Nach rund 20-minütiger Anfahrtszeit trafen schließlich die ersten Kräfte am Einsatzort in rund 1200 Metern Seehöhe ein“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr.