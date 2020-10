Wilde Szenen haben sich am Dienstagvormittag in der Wiener Brigittenau abgespielt: Ein wegen gefährlicher Drohung gesuchter Autolenker wollte sich in der Othmargasse seiner Anhaltung entziehen. Er lenkte den Wagen auf einen Gehsteig, fuhr einen Polizisten an und gefährdete Fußgänger. Der Uniformierte schoss zweimal auf die Hinterreifen des Fluchtautos. Der Mann konnte dennoch entkommen.