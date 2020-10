Pilotprojekt mit Antigen-Tests startet demnächst

In puncto Besuchsmanagement erlauben etwa die städtischen Pensionistenwohnhäuser seit Ende September keine Besuche mehr in Zimmern oder Wohnungen. Gesetzt wurde auch auf Screenings - also flächendeckende Tests. Zudem arbeiten der medizinische Krisenstab der Stadt und der Krisenstab Pflege auch an einer großflächigen Anwendung von Antigen-Tests. Ein entsprechendes Pilotprojekt in mehreren Häusern soll demnächst starten. Vor allem vor dem kommenden Winter wird auch verstärktes Staff-Testing erfolgen, wie betont wurde. Dies solle die nötigen Personalressourcen sicherstellen.