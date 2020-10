Ein Drittel der „sicheren Plätze“ befindet sich in Oberösterreich

In allen Bundesländern könnten Plätze bereitgestellt oder geschaffen werden, die auch den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und befinden sich beispielsweise in der Nähe eines Kindergartens oder von Schulen. Wie die Karte zeigt, sind fast ein Drittel der „sicheren Plätze“ in Oberösterreich zu finden (998), das Schlusslicht bildet Niederösterreich mit nur 20 Unterkunftsmöglichkeiten.