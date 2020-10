Arbeitsplätze zurückzuholen, die aus den USA nach Asien verlagert wurden, war eines der großen Versprechen von US-Präsident Trump für seine erste Amtszeit. Und tatsächlich meldete er Erfolge: Apple baute wieder Rechner in den USA und der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn gelobte ein 10-Milliarden-Dollar-Investment in eine Displayfabrik in den USA. Trump feierte die Fabrik vor drei Jahren als das „achte Weltwunter“, scheint von Foxconn-Chef Terry Gou aber über den Tisch gezogen worden sein. Von den 13.000 Jobs, die Foxconn schaffen wollte, fehlt bis heute jede Spur und die Fabrikshallen sind leer.