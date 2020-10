Nächste spannende Achtelfinalpaarung bei den bett1HULKS-Championships in Köln: Der deutsche Publikumsliebling Jan-Lennard Struff spielt gegen den Sieger des Budapester ATP-Turniers, den Italiener Marco Cecchinato. Bei dem Turnier in Köln sind noch drei Lokalmatadoren dabei. Neben Struff noch Alexander Zverev und Novak-Bezwinger Oscar Otte. Mit dem krone.at-Livestream sind Sie immer am Ball. Und hier sind die aktuellen Wettquoten!