Faltbare Rucksäcke punkten in erster Linie durch ihr geringes Gewicht und das kleine Packmaß. Aufgrund des dünnen Materials fehlt es ihnen aber leider oft an Tragekomfort. Wandrd hat dieses Problem gelöst und den ersten faltbaren Rucksack mit einem aufblasbaren Rückenpolster und gepolsterten Schultergurten entwickelt. So reduziert sich unterwegs nicht nur der Kofferinhalt, sondern auch die Belastung des Rückens und der Schultern.