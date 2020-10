Mehrere Menschen nach Mord weiter in Polizeigewahrsam

Mehrere Menschen befinden sich in Polizeigewahrsam, darunter auch jener Vater einer Schülerin des enthaupteten Geschichtslehrers, der in einem Hetzvideo zu einer „gemeinsamen Aktion“ der Muslime gegen Paty augerufen hatte - und am Tag des Mordes mit dem Killer via WhatsApp Kontakt hatte.