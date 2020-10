„Gerade erst wurde unser Kunstfaserschlafsack G250 als Testsieger ausgezeichnet“, freut sich Gerd Matschek von Carinthia. Schon der Vorgänger zählt zu den besten Synthetikmodellen auf dem Markt. „Besonders gelobt wird der Schlafkomfort und die anti-bakterielle Faserlage, weshalb der Schlafsack seltener gewaschen werden muss, was die Lebensdauer verlängert“, so Gerd, den die „Bergkrone“ direkt am Firmensitz in Seeboden traf, wo auch die Entwicklung neuer Produkte stattfindet. Das bietet Kärntnern auch eine einzigartige Chance. So findet vom 22. bis 24. Oktober ein ganz spezieller Abverkauf von Einzelstücken, Musterartikeln und Prototypen in Seeboden statt. Hier finden alle Outdoorbegeistern das eine oder andere Schnäppchen.