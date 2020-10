Tatsächlich sind Sie positiv, und die Behörden verfügen eine 14-tägige Quarantäne im Teamhotel. Sie bitten, dieselbe bei in Israel lebenden Verwandten hinter sich bringen zu dürfen. Wird bewilligt. Aber als Sie am nächsten Tag eine spezielle Ambulanz zu Ihren Verwandten bringen will, sind Sie weg. Sitzen im Flugzeug nach Deutschland und anschließend in einer Maschine in die USA, wo Sie zu Hause sind.