In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 1958 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr). Die meisten neuen Fälle (514) wurden einmal mehr in Wien gemeldet. In Niederösterreich fielen 341, in Oberösterreich 328 Tests positiv aus. Weitere 802 Fälle verteilen sich auf die übrigen Bundesländer.