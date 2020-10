Nach Schafsrissen sind im Tiroler Wipptal Wölfe aus zwei verschiedenen Herkunftspopulationen nachgewiesen worden. Für den Schafsriss auf einer Heimweide in Navis war ein Wolf aus dem deutsch-polnischen Raum verantwortlich, teilte das Land mit. Bei Rissen in Ellbögen am 8. September sowie in Navis am 15. August erbrachten die genetischen Untersuchungen jeweils die DNA eines Wolfs aus der italienischen Population.