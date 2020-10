Der Auftakt in Köln mit seinem klaren Zweisatzerfolg über den Australier Duckworth passt haargenau zu den grandiosen Auftritten des Jannik Sinner in diesen Monaten, gemessen an seiner ungewöhnlichen Karriere-Biografie. Alexander Zverev sprach nicht ohne Grund nach seiner Pariser Achtelfinal-Niederlage gegen den Südtiroler von einem großartig spielenden Gegner. Ein Lob, in das auch Boris Becker schon während des Spiels vehement einstimmte. (Oben im Video sehen Sie alle Center-Court-Partien vom Köln-Turnier im Livestream!)