Die Corona-Hilfe für Arbeitslose wird laut Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verlängert. Nach der Einmalzahlung im September soll es nun bis Jahresende 150 Euro pro Monat zusätzlich für Jobsuchende geben. „Wir haben das mit dem Koalitionspartner vereinbart, und das wird auch so kommen“, so Kogler in der ORF-Sendung „Report“.