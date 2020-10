Um seine Cloud-Dienste künftig auch in den entlegensten Gebieten der Welt anbieten zu können, hat Microsoft am Dienstag das mobile „Azure Modular Datacenter“ vorgestellt. Das Datenzentrum richtet sich nach Angaben des US-Konzerns unter anderem an Hilfsorganisationen, die in Krisengebieten auf Rechenleistungen wie lokale Wettervorhersagen oder Logistik-Programme angewiesen sind. Zielgruppe sind aber auch Unternehmen und das Militär, die in schwierigen Umgebungen Rechenleistung aus der Cloud verwenden möchten.