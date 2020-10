Elektrisierend, magisch, einzigartig – die historische Nacht von Salzburgs Königsklassen-Debüt am 17. September 2019 ist unvergessen! Der Start gegen Belgiens Meister Genk mit drei Haaland-Toren beim 6:2 war perfekt. Bildete zugleich die Basis dafür, dass Salzburg danach befreit aufspielen (3:4 in Liverpool), auch dank sieben Punkten an die 40 Millionen Euro einnehmen konnte und am sechsten und letzten Gruppen-Spieltag sogar ein Aufstiegsfinale gegen Jürgen Klopp hatte. Verrückt!