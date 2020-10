Was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft, so liegt von den Salzburger Bezirken der Tennengau mit 386 nach wie vor deutlich voran. Der Pongau liege heute bereits bei 273 (215 am 19. Oktober), der Flachgau bei 171 (154) und der Pinzgau bei 115 (87). Die Stadt Salzburg weist einen Wert von 96 auf (69), der Lungau liegt mit 94 (94) nur knapp darunter. Ein weiterer Höchststand ist bei den von Corona betroffenen Gemeinden zu verzeichnen, die Anzahl stieg auf 100 von insgesamt 119 Gemeinden. Laut Statistik ist die dynamischste Entwicklung nach wie vor in Kuchl mit 84 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen zu verzeichnen, gefolgt von Großarl (Pongau) mit 42, St. Martin am Tennengebirge (Pongau) mit 31, Unken (Pinzgau) mit 30 und Koppl (Flachgau) mit 25 Neuinfektionen.