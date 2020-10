Putzen, Reiten und Voltigieren! „Viktoria mag einfach alles, was mit Pferden zu tun hat. Daheim auf der Alm in Kärnten hat eine liebe Familie auch vier Pferde - die gehen wir oft besuchen“, verriet Iva Schell, als sie mit ihrer vierjährigen Tochter im Lipizzanergestüt in Piber in der West-Steiermark einkehrte.