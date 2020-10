„Wir haben viel Videostudium betrieben und kennen den Gegner in- und auswendig“, grinste Verteidiger Max Wöber. Salzburg ist bestens vorbereitet auf Lok Moskau und will das heute in der Bullen-Arena unter Beweis stellen. „Es ist immer wichtig, sich den Gegner vorher genau anzuschauen“, findet auch Abwehr-Kollege Andre Ramalho, „mir ist es aber lieber, wenn wir heute auf dem Platz mit ihnen zu tun bekommen.“