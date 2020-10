Dass der „Sechser“ mit Slovan Liberec überhaupt ein Team-Training absolvieren darf, liegt nur an der erfolgreichen Europa-League-Teilnahme. Dort empfängt man morgen zum Start Gent – vor leeren Rängen. Dabei war die Vorbereitung auf das internationale Geschäft alles andere als optimal. In der Liga gab’s für die Tschechen die letzte Partie am 4. Oktober. Der Verband verlegte die nächsten Spieltage. Erst am 7. November soll’s für „Canco“ wieder losgehen – solange die Zahlen nicht weiterhin rapide ansteigen. Weshalb wegen der Unterbrechung auch zahlreiche radikale Fußballfans in Prag gegen die Corona-Einschränkungen im Sport protestiert und 20 Polizisten verletzt hatten. „Wir trainieren nur und spielen Europa League. Das hat es noch nie gegeben!“