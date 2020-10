Nach knapp zweitägigen Verhandlungen in Luxemburg haben sich die EU-Staaten auf eine Reform der Agrarpolitik verständigt und sich am Mittwochmorgen auf einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft geeinigt. „Wir haben auf EU-Ebene durchgesetzt, dass der österreichische Weg respektiert und unterstützt wird“, so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) via Aussendung.