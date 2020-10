Vier Mitarbeiter des Behindertenwohnheims in Bischofshofen wurden positiv auf das Virus getestet, zwei arbeiten in der Werkstätte Bischofshofen, eine weitere Kollegin in Schwarzach. Die Bischofshofener Werkstätte bleibt vorerst bis 3. November zu. Sämtliche Mitarbeiter und Bewohner wurden jetzt getestet. In Schwarzach gab es schon Entwarnung. Es sind aber noch nicht alle Ergebnisse bekannt. Appell der Behörde: Angehörigen-Kontakte sollen reduziert werden.