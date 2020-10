In Patergassen stellten sich neun Jugendmitglieder dem Wissensspiel, welches alle perfekt absolvierten. In Radweg waren drei Jugendliche beim Wissensspiel, zwei beim Wissenstest in Bronze und ein Mitglied beim Wissenstest in Silber. Auch hier konnten alle die ihnen gestellten Aufgaben problemlos meistern.