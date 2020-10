Nahezu zeitgleich ist die Berufsfeuerwehr Wien am Dienstag zu zwei Großeinsätzen ausgerückt. Während in der Laxenburger Straße in Favoriten ein Wohnungsbrand bekämpft und deswegen ein privater Kindergarten evakuiert wurde, löschten Kräfte unter Atemschutz Flammen in einem Wohnhaus in der Dornbacher Straße in Hernals.