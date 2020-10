Eine Kaltfront in der vergangenen Woche sorgte in vielen heimischen Skigebieten bereits für den ersten richtig guten Schnee. Diese Chance ließen sich zahlreiche Wintersportfans nicht entgehen und begaben sich scharenweise in die Alpen. Eines zeigte sich dabei leider: Aus dem früheren Corona-Hotspot Ischgl scheinen die Besucher nichts gelernt zu haben.