Im Ibiza-U-Aussschuss hat am Dienstag ein Beamter des Finanzministeriums spannende Einblicke in Sachen Glücksspiel in Österreich geliefert und von Vorgängen unter der türkis-blauen Regierung gesprochen, die er so noch nie in seiner 35-jährigen Berufslaufbahn erlebt habe. NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter begab sich indessen anstatt Fragen im Ibiza-U-Ausschuss zu stellen in Selbstquarantäne.