Unsicherheit, Fragen über Fragen, keine Zeit bis zum nächsten Heimspiel, vor dem eine Million Dinge geregelt werden müssen - und bei dem ab Freitag nicht einmal ausgeschenkt werden darf! All das nimmt etlichen Funktionären auf der anderen Seite die Freude am Corona-Fußball. „Kriegen wir keine finanzielle Hilfe wie in anderen Bundesländern, kann das so nicht weitergehen!“, sagt Deutschlandsberg-Boss Klaus Suppan, der gestern vergeblich bei der Wirtschaftskammer versuchte zu erfragen, ob die Kantine des DSC, ein eingetragenes Gasthaus, beim Match ausschenken darf. Da der Bescheid noch fehlt, tappt man im Dunkeln.