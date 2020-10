Seine Arbeit bei Regionalligist SV Seekirchen überzeugte: Zweitligist SV Horn will mit Alexander Schriebl nach sechs Trainerwechseln seit 2019 endlich Kontinuität. Wie der 42-jährige Salzburger nun seine berufliche und private Situation löst, was er mit dem Team vorhat und warum er es erst Freitag vorm Spiel in Dornbirn erstmals sieht.