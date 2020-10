First Lady Melania Trump hat den ersten Wahlkampfauftritt an der Seite ihres Mannes seit fast zwei Monaten abgesagt. Melania Trump leide unter einem „anhaltenden Husten“ und werde aus Vorsicht nicht reisen, teilte ihre Sprecherin Stephanie Grisham mit. Eigentlich hätte die Präsidentengattin US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend (Ortszeit) nach Erie im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania begleiten sollen.