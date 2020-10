Irgendwann ging es nicht mehr, waren die Schmerzen zu heftig. Bei den Gösser Open Mitte August, bei denen Timon Baltl als Titelverteidiger am Start war, biss er noch mit Schmerztabletten durch. Doch dann war Schluss. „Seitdem habe ich keinen Schläger mehr in der Hand gehabt“, erzählt der steirische Golf-Pro. Grund für die Zwangspause ist eine Rückenverletzung. „Ich hab einen Gleitwirbel, durch die Belastung ist eine Entzündung entstanden“, sagt Baltl, der in den letzten Monaten in Behandlung war, sogar Spezialisten im Ausland aufsuchte.