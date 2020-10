39 Neuinfektionen wurden am Dienstag für das Burgenland gemeldet, die Zahl der aktuell Erkrankten stieg auf 353. Traurigerweise musste der Koordinationsstab des Landes auch einen Todesfall bekanntgeben. Eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl ist das inzwischen 14. Todesopfer in Verbindung mit der Pandemie. Gleichzeitig gibt es sechs Fälle in einer Behinderteneinrichtung in Markt Allhau. Drei Klienten und drei Mitarbeiter wurden positiv getestet. Sie befinden sich in Quarantäne. „Jene Bereiche der Einrichtung, in denen sich die Betroffenen aufgehalten haben, sind vorerst geschlossen“, heißt es vom Stab. Weitere Ergebnisse stehen aus. Infiziert haben sich auch vier Bewohner und zwei Mitarbeiter im Pflegeheim Frauenkirchen. Die Angestellten sind in Quarantäne. Die betroffenen Bewohner müssen nun abgesondert und unter besonderen Vorkehrungen betreut werden. In dem Heim sind Besuche nur noch im Ausnahmefall möglich.