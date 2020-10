Sie veröffentlichten eine Reihe von Top-10-Hits in Großbritannien - beginnend mit „Keep on Running“ im Jahr 1966 und weiter mit „Somebody Help Me“, „I‘m A Man“ und „Gimme Some Lovin‘“ im Jahr 1967. Die beiden letzteren waren auch in den USA große Hits und wurden später von Chicago bzw. den Blues Brothers gecovered. „Gimme Some Lovin‘“ wurde durch den „Blues Brothers“-Film so bekannt, dass Sänger Steve Winwood immer wieder gefragt wurde, „wieso coverst du den ,Blues Brothers‘-Song“, erinnerte er sich in einem Interview mit dem „Rolling Stone“.