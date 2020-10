Den „größten Drogenaufgriff seit Jahren“ machten findige Zöllner in Oberösterreich auf der A8, der Innkreisautobahn, kurz vor dem Grenzübergang Suben: Rund 140 Kilogramm Cannabiskraut, versteckt in einem Hohlraum in einem sonst leeren Sattelanhänger. ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel lobte die Beamten.