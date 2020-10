Tratnik war Teil einer Gruppe, die den Favoriten um rund eine Viertelstunde enteilte - für das Gesamtklassement spielte dies keine Rolle. Almeida kam am Ende als 28. mit knapp 13 Minuten Rückstand auf den Tagessieger im Ziel an. Der Portugiese untermauerte seine Ambitionen auf den Sieg mit einem Antritt auf der letzten Steigung, wodurch er zwei Sekunden auf seine Konkurrenten gutgeschrieben bekam. Patrick Konrad (32.) hielt sich in der Gruppe um Almeida auf, der Niederösterreicher liegt in der Gesamtwertung weiter auf Rang neun (+4:11). Landsmann Hermann Pernsteiner ist 15. (+9:53).