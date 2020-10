Wut über das hohe Maß an Unmenschlichkeit

All das hatte auf das Asylverfahren des 21-Jährigen anscheinend keine Auswirkung. Vor Kurzem kam der Bescheid: zweite Instanz, wieder negativ. „Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich ein kompletter Irrsinn“, schüttelt Matauschek den Kopf. „Zuerst investiere ich in junge Menschen viel Zeit und Geld, um diese dann in ein Flugzeug zu setzen und in ein Land abzuschieben, in dem sie keine Heimat mehr finden und mit ihrer Ausbildung nichts anfangen können. So viel Unmenschlichkeit macht mich betroffen.“