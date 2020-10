Er findet sie nervig. Das hat Michael Ludwig so offiziell natürlich nie ausgesprochen, aber gelegentlich soll sich die Zornesröte seines Gesicht an die Parteifarbe der SPÖ anpassen, wenn der Bürgermeister den Namen Birgit Hebein hört. Vor allem der Disput rund um die autofreie Innenstadt hat (die womöglich letzten) Fäden durchtrennt, die Rot und Grün noch miteinander verbunden haben. Am Ende nannte Vizebürgermeisterin Hebein ihren Koalitionspartner sogar „mutlos“. Die Frage ist nun: Wie billig geben sich die Ökos? Und reicht ihnen ein Stadtrat und ein nicht amtsführender?