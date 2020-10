Der auf tragische Weise kürzlich am Großvenediger tödlich verunglückte Osttiroler wurde – als Premiere in Österreich – vom Landeshubschrauber Libelle mit Hilfe des RECCO—SAR-Systems gefunden. „Ein Detektor, der in einer Boje am Hubschrauber hängt, sendet Signale aus, die ein Reflektor zurückschickt, basierend auf Halbleitertechnik“, erklärt Gregor Franke, Pressereferent der Tiroler Bergrettung, das System. „Bei dem Reflektor handelt es sich meist um einen kleinen Streifen, der im Rucksack oder der Kleidung eingenäht ist.“ RECCO hat an sich schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. „Es wurde von einem Schweden erfunden, der bei einem Lawinenunglück einen guten Freund verloren hat“, informiert Franke. Die Firma des Schweden entwickelte 1983 Handdetektoren, die die Suche nach Verschütteten ermöglichen. „Dieses System ist sehr kostengünstig und praktisch wartungsfrei“, sagt Franke. Es kommt nach wie vor in Skigebieten zum Einsatz, wo Variantenfahrer abseits der gesicherten Pisten ohne Lawinenverschüttensuchgerät (LVS) unterwegs sind.