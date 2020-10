Daten aus 18 Medizin-Zentren in Österreich

Der Lockdown hat dort - wie in vielen Häusern - den Vorsorgebetrieb nahezu lahmgelegt. Die allermeisten Termine wurden abgesagt und verschoben. Mit Folgen, die derzeit noch nicht abschätzbar sind. Was Direktor Christian Marth und seine Mitarbeiter an der Klinik für Frauenheilkunde aber ganz genau wissen, sind die unmittelbaren Effekte des Lockdowns in ihrem Fachgebiet, in dem es um die für den Heilungserfolg so wichtige Früherkennung von Brustkrebs und anderen gynäkologischen Karzinomen geht. Marth betreute eine österreichweite Studie, deren Ergebnisse dieser Tage publiziert und international viel beachtet wurden. Daten aus 18 Medizin-Zentren in Österreich flossen in die Erhebung ein.