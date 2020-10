Mit einem Jausenmesser stach ein dementer 87-Jähriger, wie berichtet, in einem Heim in Vöcklabruck auf einen Mitbewohner (85) ein. Er ist nun in „vorläufiger Anhaltung“. Elmar Kainz, Chef der neurologisch-psychiatrischen Gerontologie am Linzer NeuromedCampus, erklärt, warum Demente oft so aggressiv werden.