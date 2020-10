Appell an Besucher

Die Landesrätin setzt auch einen Appell an Pflegeheimbesucher: „Bitte gehen Sie nicht in ein Pflegewohnheim, wenn Sie kränklich sind, Symptome haben oder in Ihrem nahen Umfeld Krankheitsfälle auftreten. Halten Sie sich bitte an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen.“