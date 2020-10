Verhandlungen beginnen

Arbeiterbetriebsrats-Chef Erich Schwarz hat den Blick längst schon wieder nach vorne gerichtet. Diese Woche beginnen die Verhandlungen mit dem Vorstand, in denen der Abbau von 9500 Stellen beim Lkw-Hersteller diskutiert wird und in der Größenordnung auch abgewendet werden soll. Erste Gespräche finden im Vertrieb statt, dann folgen die Standorte: Steyr, wo 2456 Mitarbeiter um ihre Jobs zittern, wohl erst am Schluss. Das Werk soll bis Ende 2023 geschlossen werden.