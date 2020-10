Apfelsaft zählt zu den beliebtesten heimischen Getränken. Aber: Ist wirklich alles „heimisch“, was da in die Gläser gefüllt wird? Man weiß es nicht genau, wie ein Test der NÖ-Landwirtschaftskammer ergab. Denn die Herkunft der Früchte ist bei 65 Prozent der überprüften Apfelsaft-Packungen nicht ersichtlich. Daher appelliert Kammerpräsident Johannes Schmuckenschlager an die Konsumenten;: „Wer Wert auf heimische Herkunft und Qualität legt, sollte zu regionalen Apfelsäften greifen.“ Damit werde auch die Stellung der niederösterreichischen Bauern in der Produktionskette der Lebensmittel gestärkt.