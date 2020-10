Die Idee ist nicht neu: Seit 20 Jahren wird in Korneuburg über eine weitere Auf- und Abfahrt der Donauuferautobahn diskutiert. Nun gab der Gemeinderat dem 17-Millionen-Euro-Projekt grünes Licht – jetzt ist das Land am Zug. Und: Auch private Investoren sollen sich an den Kosten der dritten Anschlussstelle beteiligen.