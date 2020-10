Errichtet wird das Werk in Zahna-Elster im in Deutschland gelegenen Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Auf dem Areal, das 8500 Quadratmeter umfasst, wird so gebaut, dass am Ende ein Volumen von 55.000 Kubikmetern herausschaut. Beherbergen wird der Komplex neben einer modernen Montage- und Produktionshalle samt Verwaltungsbereich auch ein Kundencenter mit Seminar- und Besprechungsräumen, verschiedenste Prüfeinrichtungen sowie eine Teststrecke für Fahrzeuge. Durch die Zusammenarbeit mit dem Tochterwerk profitiert auch der Standort im Zillertal.