Erst kürzlich hat das schmucke Spinnerei-Designhotel in der Wiener Straße in Ebelsberg eröffnet. Und weitere Hotelprojekte sollen in den nächsten Jahren folgen. Nach wie vor fix geplant ist für 2023 ein 228-Zimmer-Haus der deutschen Hotelkette „Dormero“ zwischen Sophiengut- und Ziegeleistraße. Nur wenige hundert Meter davon soll auch in der „Post City“ in einigen Jahren eine neue Bettenburg entstehen. Und auch im Hafenviertel soll einiges im Entstehen sein! Neben dem Arcotel-Projekt im künftig 104 Meter hohen Turm in der Tabakfabrik, wurde kürzlich das Vorhaben des Grazer Bauträgers „Fleissner + Partner“ präsentiert, der einen 60 Meter hohen Hotel-Hafenturm in der Industriezeile realisieren will. Wofür allerdings noch Betreiber und Investor fehlt.