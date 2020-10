Die Champions League ist zurück - gerade einmal 58 Tage nach dem Finale der Saison 2019/20 geht es heute Abend mit dem Start der Gruppenphase der nächsten Spielzeit weiter! Bereits in einer Vorabend-Partie muss Italiens Serienchampion Juventus Turin in der Ukraine gegen Dynamo Kiew ran - und das ohne seinen Corona-positiv getesteten Superstar Cristiano Ronaldo. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel - und auch nichts von der Parallelpartie Zenit St. Petersburg vs. Club Brügge.