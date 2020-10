Erinenrung an Schlingensief

Mit „Disabled Theater“ von Jérôme Bel und Theater Hora und „Dschingis Khan“ von Monster Truck/Theater Thikwa gibt es zwei Klassiker des inklusiven Theaters als Videostream zu sehen. Und an einem Diskursabend erinnert man an Christoph Schlingensiefs TV-Projekt „Freaks 3000“, in dem er Menschen mit Behinderung in den Prozess des Fernsehmachens miteinbezog.