Sieben Tiroler unter den Lehrlingsbesten 2020

Sein Bauunternehmen ist ebenso Mitglied der Vereinigung wie Idealbau GmbH in Kitzbühel und Greinwald Bauunternehmen GmbH in Lechaschau. Dem Netzwerk liegt die Nachwuchsförderung sehr am Herzen. „Unsere Firmen zählen zu den Top-Ausbildungsbetrieben ihrer Region“, sagt Auer. Zu den Lehrlingsbesten 2020 gehören zwei Mädchen und fünf Jungs aus Tirol. Sie durften einen Tag in der Area 47 im Ötztal verbringen.