Von der Ballade „One Minute You‘re Here“, die noch beim leisen Nummer-eins-Vorgänger „Western Stars“ anzuknüpfen scheint, bis zum euphorischen „I‘ll See You in My Dreams“ - hier wird in Bestform gerockt. Gänzlich Neues über den legendären Musiker und seine Lieblingsband erfährt man zwar nicht, denn auch die Texte von „Letter To You“ spiegeln eher Nostalgie als Aufbruch. Die Musik an sich, der Rock‘n‘Roll, vergangene Zeiten, alte Freunde, die Liebe, die Familie - das sind die Themen. Aber die Tournee nach der Corona-Pandemie könnte mit diesen Songs tatsächlich „eine neue Explosion“ werden.