Bürgermeister „stolz“ auf seine Stadtbewohner

Um der Stadt einen neuen Anstrich zu verpassen und wieder Investoren anzulocken, startete Bürgermeister Hugues Grimard eine Namensänderungsinitative. „Ich weiß, dass die Namensänderung eine sehr emotionale Sache ist. Aber all diese Bürger zu sehen, wie sie sich an der Abstimmung beteiligen, zeigt, dass wir mit unserer Kampagne erfolgreich waren. Das macht mich stolz“, frohlockte der Ortschef nach der Präsentation des neuen Stadtnamens am Montag gegenüber Medien.